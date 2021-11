Macky a repris les airs

Le président de la République, Macky Sall a quitté Dakar ce matin à destination de Rosso Mauritanie. Le chef de l’Etat va procéder à la pose de la première pierre du pont de Rosso, en compagnie de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani. A son départ, il a été salué par des membres du gouvernement et des autorités militaires.

Soixante milliards de francs CFA, soit un peu moins de 92 millions d’euros. C’est le coût du projet de construction du pont de Rosso, long d’un kilomètre et demi et dont les travaux devraient durer environ 30 mois.

Ce pont issu d’une volonté commune des présidents sénégalais, Macky Sall et mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, devrait permettre aux populations de traverser plus facilement et rapidement le fleuve Sénégal qui sépare les deux pays.