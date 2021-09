Macky annonce nouveau programme décennal 2023-2033

Pour le premier conseil des ministres après les vacances gouvernementales, le Président Macky Sall a pris des mesures fortes. Après le Plan décennal (2012-2022) de lutte contre les inondations, le chef de l’Etat a annoncé, hier, la formulation d’un nouveau programme décennal de gestion des inondations (2023-2033). Ce, « en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement des Territoires (PNADT) et dans une dynamique de développement de la politique d’assainissement », informe le chef de l’Etat. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République, revenant sur l’évolution de la lutte contre les inondations et sur le renforcement des politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’assainissement, a exhorté le ministre de l’Intérieur d’assurer un suivi rapproché de la mise en œuvre du plan ORSEC, notamment à Touba. Il a également demandé au ministre en charge des Collectivités territoriales de veiller à l’opérationnalisation soutenue de la phase d’urgence du PROGEP 2 à Keur Massar. Toujours à propos des inondations, le Président Sall de la République recommande à ses ministres d’avoir une posture d’anticipation dans l’acquisition, les équipements adéquats et adapter la formation des intervenants, tout en développant le sens des urgences et d’accélération des procédures. Il a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de généraliser l’élaboration des plans directeurs d’urbanisme et d’assainissement dans toutes les collectivités territoriales du pays et de renforcer les ressources humaines, logistiques et financières de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), structure qui doit signer un contrat de performances innovant avec l’Etat.