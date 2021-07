Macky étrenne l’avion présidentiel

Le Président Macky Sall est en visite d’amitié et de travail de deux jours en Mauritanie. Il a rejoint Nouakchott hier dans la soirée, en compagnie de la première dame Marième Sall. Le couple présidentiel a été accueilli à l’Aéroport International de Nouakchott-Oumtounsy par le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son épouse Mariem Vadel Dah. “Dans le cadre de la visite de travail et d’amitié du Président Macky Sall en Mauritanie, sept accords ont été signés au Palais de la République, devant les deux Chefs d’Etat. Ces accords portent notamment sur des questions relatives à la justice, à la pêche et au transport”, renseigne la présidence de la République sur sa page facebook. Il faut rappeler qu’entre les deux chefs d’Etat, les relations sont excellentes contrairement à l’ancien président Ould Abdel Aziz. Macky Sall inaugure son nouvel avion Restons avec le chef de l’Etat pour dire qu’un fait intéressant a failli échappé à nos radars. En se rendant en Mauritanie, le couple présidentiel inaugure en même temps le nouvel avion de commandement baptisé «Langue de Barbarie» dont l’annonce de l’achat avait suscité un énorme tollé. L’avion est bien visible sur le tarmac de l’aéroport avec la mention ««Langue de Barbarie». Pour rappel, le nouvel avion présidentiel A-320 NEO a été acquis à 58 milliards Fcfa chez Airbus.

Articles similaires