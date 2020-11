Macky-Mimi: Le fossé se creuse

Aminata Touré dite Mimi s’éloigne de plus de plus de Macky Sall et de l’Alliance pour la République (APR).

Selon Walf Quotidien, l’ex- présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) s’est séparée des symboles du parti présidentiel sur sa page Facebook.

L’ancien Premier ministre a remplacé sa photo de couverture avec Macky Sall par une autre photo où elle apparaît toute seule, et surtout avec un fond bleu qui contraste avec le beige-marron de l’APR.

En outre, elle a mis un slogan qui en dit long sur ses véritables intentions et ne laisse plus place au doute : «Restons engagés pour le Sénégal».