« Macky ne sera pas candidat en 2024 »

Le Président Macky Sall pourrait ne pas présenter sa candidature pour un troisième mandat à la tête du pays. C’est ce que pense Kany Bèye, maire de Ndoulo et responsable socialiste proche de Khalifa Ababacar Sall. Il pense que Macky Sall a sciemment choisi de laisser planer le doute dans l’esprit des Sénégalais.

Pour lui, le chef de l’Etat ne va jamais s’exprimer sur sa participation ou non à la prochaine élection présidentielle, encore moins sur l’éventualité d’un troisième mandat car, il veut mener les Sénégalais vers une fausse piste. Et il est évident que s’il réussit à éliminer Ousmane Sonko de la course, Macky Sall saura lui-même qu’il ne pourra pas se permettre d’être candidat, analyse M. Bèye.

A l’en croire, Macky Sall va choisir Amadou Ba ou Abdoulaye Daouda Diallo, comme candidat à sa succession. Pour lui, l’erreur que l’opposition ne doit surtout pas commettre serait de laisser Macky Sall organiser la prochaine élection présidentielle parce qu’il va la truquer. Pessimiste quant à une issue heureuse de la prochaine présidentielle,

Kany Bèye de marteler : « Tous ceux-là qui espèrent que Macky Sall fera comme les Présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui ont eu la grandeur de s’avouer vaincus une fois battus, vont déchanter parce qu’il ne va jamais quitter le pouvoir démocratiquement, ni pacifiquement».