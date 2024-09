Macky Sall dissout Benno Bokk Yakaar

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La coalition Benno Bokk Yaakaar, acteur majeur de la scène politique nationale depuis 12 ans, est dissoute.

Dans une déclaration largement partagée, le président de ladite coalition, Macky Sall, l’a annoncé. Une décision qui marque la fin d’une alliance qui a longtemps influencé le paysage politique sénégalais.

‘’J’entends çà et là cette requête pressante de certains de nos camarades qui nous demandent de nous réexaminer, de nous réorganiser pour mieux engager les défis du moment. En effet, beaucoup se demandent s’il est encore pertinent de garder BBY dans sa formule actuelle et continuer comme si de rien n’était. Même si tous ne sont pas de cet avis, nous devons penser et accepter que nous devons aller au-delà de BBY et nous projeter maintenant dans le temps nouveau de l’action politique. Il nous faudra donc, tirant les leçons du verdict des urnes, inventer un cadre plus approprié, adapté et ajusté à nos impératifs de l’heure’’, a écrit Macky Sall.

Une décision motivée par la perte du pouvoir. ‘’Le 24 mars 2024, le Sénégal a ouvert un nouveau chapitre politique en réalisant la 3e alternance de son histoire. En consacrant ce changement, les Sénégalais ont porté au pouvoir un nouveau régime. Or, BBY, notre coalition, vit depuis plus de 12 ans au service du pays. Jamais alliance politique n’aura tenu autant au Sénégal ! Jamais elle n’aura gagné autant de batailles politiques, remporté autant de victoires et ce, à toutes les élections, quelles que puissent être leur nature, leur importance et les circonstances dans lesquelles elles se tenaient. Avec ce changement, s’ouvre maintenant devant nous une nouvelle page politique’’, a-t-il expliqué.

Le président de la coalition a également exprimé sa reconnaissance envers ceux qui ont œuvré pour le succès de BBY. ‘’Je tiens à remercier, du fond du cœur, tous ceux-là qui nous ont fait l’honneur et l’insigne privilège de ce compagnonnage historique’’. Il a particulièrement salué les leaders, chefs de parti, membres de la diaspora et toutes les forces vives qui ont contribué à faire prospérer l’alliance.

Enfin, Macky Sall a tenu à rendre un hommage appuyé à Moustapha Niasse pour son rôle déterminant à la tête des instances de BBY, tout en réitérant sa fierté d’avoir servi son pays à travers cette coalition. ‘’À vous tous, comme à chacun d’entre vous, je redis mon amitié et ma fierté d’avoir été avec vous au service de notre pays et de son grand peuple’’.