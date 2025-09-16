Macky Sall publie un nouvel ouvrage

Partager Facebook

Après « Le Sénégal au cœur », mis sur le marché en 2018, Macky Sall publie « L’Afrique au cœur », l’ouvrage dont la sortie est prévue le 24 septembre. Dans ce livre d’un peu plus de 200 pages, renseigne la maison d’édition, Odile Jacob, l’ancien président de la République (2012-2024) «explique en quoi les grands enjeux du XXIe siècle sont indissociables d’une Afrique unie, développée et prospère».

Aussi, poursuit la même source, l’auteur «met en évidence les atouts du continent : son milliard et demi d’habitants, ses fintech performantes, ses richesses naturelles, son soft power culturel, son espace numérique hyperactif. Il rappelle aussi combien l’exploitation dont l’Afrique a été victime, les investissements encore insuffisants et le poids injustifié de sa dette handicapent son élan économique».

En plus, ajoute Odile Jacob, Macky Sall «démontre que, du Maghreb au Cap, de la mer Rouge au golfe de Guinée, l’Afrique détient toutes les ressources humaines et naturelles pour contribuer à la bonne marche du monde. À condition qu’on lui donne enfin sa juste place dans une nouvelle architecture financière mondiale et qu’on la laisse concilier impératifs de développement et enjeux climatiques, moteurs de croissance et de justice sociale».

Fin 2018, veille de la présidentielle 2019, qui verra sa réélection, le prédécesseur de Diomaye Faye avait sorti Le Sénégal au cœur (Cherche midi). Il «délivre dans cet ouvrage ses vérités sur sa foi, son engagement et son action en faveur du Sénégal».