Macky Sall remanie l’APR avec de nouvelles nominations

Le président de l’Alliance pour la République – Yaakaar (APR), Macky Sall, a procédé à une vaste réorganisation des instances dirigeantes de son parti à travers de nouveles nominations.

· Me Moussa Bocar Thiam, coordonnateur du pôle porte parolat

· Nene Fatoumata Tall, présidente du mouvement national des femmes

· Seydou Guèye, secrétaire national aux alliances et partenariats

· Mamadou Talla, secrétaire national chargé de la diaspora

· Fabinta Ndiaye, secrétaire nationale aux affaires sociales et à la solidarité

· El Hadji Malick Sarr, directeur de l’école du Parti

· Birame Faye, directeur des structures

· Mamadou Kassé, secrétaire aux affaires économiques et financières

· Maissa Mahécor, secrétaire national chargé des élections

· Moussa Sow, secrétaire national à la Jeunesse

· Sira Ndiaye, secrétaire administratif national

· Abdoulaye Diagne, coordonnateur national de la Cojer

· Gorgui Ndong, secrétaire national de l’Urbanisme, du logement et du Cadre de vie

· Ousmane Sylla, secrétaire national chargé des infrastructures et du transport

· Samba Ndong, secrétaire national chargé des comités d’entreprises Madame Aïssatou Ndiaye, vice-présidente du mouvement national des femmes

· Samba Sy, coordonnateur national du MEER

· Pape Mahawa Diouf, porte-parole

· Mame Marième Thiam Babou, porte-parole

· Mamadou Dièye, porte-parole

· Saourou Sène, porte-parole

· Mame Gueye Diop, porte-parole.

· Sougou, porte-parole.

· Bocar Diongue, porte-parole

· Alioune Badara Coulibaly, porte-parole

· Samba Sy est le nouveau coordonnateur du MEER

Macky Sall a également mis en place un Comité provisoire de liaison et de suivi des Activités du SEN. Ledit Comité comprend des Responsables désignés, les Superviseurs des 46 départements du pays et de la Diaspora