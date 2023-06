Macky-Sonko: Une « guerre » asymétrique 

L’Etat du Sénégal, au moment historique de la découverte des hydrocarbures, de la montée en puissance des extrémismes de toutes sortes et du retour des coups d’Etat en Afrique, se trouve devant l’impérieuse nécessité de préserver et la stabilité et la liberté.

Un exercice difficile. Car, même les États-Unis, après le 11 septembre 2021, n’est plus exactement le même. Il y a Guantanamo et la montée en puissance du populisme comme dans de nombreux pays y compris le nôtre. Il y a manifestement de nouvelles exigences sociétales avec la montée en puissance d’une conscience citoyenne nouvelle face à une société en proie aux virus et aux guerres. Malheureusement, une affaire de mœurs a été le prétexte, dans ce contexte, d’une confrontation politique asymétrique entre deux hommes : Ousmane Sonko et Macky Sall.

Tous deux coupables. Parce que justement, ils n’ont pas su privilégier l’intérêt supérieur de la Nation. Leurs égos ont pris le dessus et ils ont entraîné leurs militants respectifs dans une confrontation qui a fini de secouer profondément les fondements de notre démocratie.

Les réflexes politiques de survie ont rendu les discours extrémistes et les stratégies douteuses. L’un veut coûte que coûte accéder au pouvoir et l’autre veut coûte que coûte y rester. A quelle fin? Seul Dieu le sait.

Qu’à cela ne tienne, ils doivent apprendre à réfléchir autrement et à s’inspirer des hommes du passé. Senghor, Mamadou Dia, Cheikh Anta Diop , Majmout Diop, Me Abdoulaye Wade, etc. n’avaient pas brûlé le pays parce qu’ils ont avait toujours mis en avant l’intérêt supérieur du pays.

Ils doivent davantage inspirer nos dirigeants qui doivent savoir qu’ils doivent tout à ce pays qui leur a tout donné.

C’est d’ailleurs ce même extrémisme qui a fait que Yewwi est en train de de fissurer avec ces diatribes à peine voilées contre Khalifa Sall.

Le manque de tolérance, les exigences de fermeté et autres nécessités de préservation de l’ordre public ne doivent pas occulter le fait que la liberté est fondamentale. Surtout la liberté de presse qui doit être préservée à tout prix.

Assane Samb