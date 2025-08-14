Magal 2025 : Plus d’une quarantaine de délégations étrangères

Partager Facebook

Des millions de pèlerins, venant du Sénégal, d’Afrique et de la diaspora (France, Italie, États-Unis), boostent l’hôtellerie, la restauration et les services locaux. Selon le président de la Commission culture et communication du Grand Magal, plus de 80 délégations, issues de grandes familles religieuses, ont honoré le Magal, avec près de 600 personnes.

«Le Magal ne regroupe pas que des disciples soufis, mais aussi des associations islamiques, en plus de la présence assez remarquée d’étrangers venus d’un peu partout dans le monde», a-t-il expliqué. Le Magal est un vecteur de diplomatie culturelle et religieuse. Il permet au Sénégal de promouvoir son modèle de coexistence pacifique interreligieuse et interconfrérique sur la scène internationale. Le Magal attire des diplomates, notamment des représentants des pays de la Oumma islamique, qui y participent pour découvrir la pratique de l’Islam au Sénégal.

«Plus d’une quarantaine de délégations étrangères venues de tous les continents sont présentes pour cette édition. Il y a aussi un ballet de diplomates qui viennent à Touba tout au long de l’année, d’abord pour s’imprégner du modèle mouride, mais aussi nouer des relations avec le khalife général.»