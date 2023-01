Magal de Porokhane 2022 : Serigne Mountakha Mbacké à Kaolack

Serigne Mountakha, le Khalife des Mourides, est arrivé discrètement dans la capitale du Saloum dans la nuit du dimanche. Comme à l’accoutumée, le guide religieux va séjourner à Kaolack du 9 au 11 janvier 2023. L’occasion pour lui de rendre visite à ses fidèles basés dans la ville de Mbossé avant de rallier Porokhane le jeudi pour le Magal dédié à Sokhna Diarra Bousso, mère du fondateur de la confrérie mouride, Cheikh Ahmadou Bamba.

A l’occasion du magal de Porokhane, le Khalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké est déjà dans la ville sainte. A son arrivé l’accueil est au rendez-vous comme à chaque année, avec notamment les délégations qui continuent d’arriver de Touba pour Kaolack où séjourne Serigne Mountakha Mbacké.

Les différents dahiras et les talibés sont tous à pied d’œuvre pour bien assurer l’accueil du patriarche des Mourides, les occasions étant rares. Pour rappel, le Magal de Porokhane 2023 sera célébré le 2 février.

Pour l’heure, en ces temps de deuil national, Serigne Mountakha Mbacké a entamé son Magal d’ores et déjà. Car en plus d’avoir d’offert 40 millions F Cfa aux blessés et aux familles, il a également recommandé aux talibés à Touba un récital du Coran pour le repos des âmes des victimes.