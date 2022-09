Magal de Touba : Déjà 7 morts enregistrés

A moins de 24 heures du grand Magal de Touba, le bilan des accidents de la circulation s’alourdit. Sur 11 accidents dénombrés dans les périphéries de Darou Mousty, cinq personnes ont péri parmi les 108 victimes.

Ce mardi matin, une collision entre un « Ndiaga Ndiaye» et des cyclomoteurs a fait un mort et trois blessés graves. L’accident a fait un mort et trois blessés graves, d’après la Rfm. L’accident s’est produit à hauteur du lycée sur la nationale n° 3, vers 19 heures. Le car de type Ndiaga Ndiaye a terminé sa course sur des cyclomoteurs.

Après Bambey, un convoi de Jakartas a été victime d’un accident de la route. Des centaines de jeunes en provenance de Kaolack ralliaient la ville sainte avec des convois de motos Jakarta. Un jeune conducteur de Jakarta répondant au nom de Mballo, a perdu la vie sur la route de Touba à hauteur de Gossas