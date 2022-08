Magal politisé à Touba : Ce que Serigne Mountakha avait dit à Macky

Le Khalife Général des Mourides a sacrifié ce lundi 1er Safar, à son habituel appel en cette veille de Grand magal, à l’instar de ses prédécesseurs. Un moment solennel que le patriarche a saisi pour rendre un vibrant hommage à Serigne Touba pour tous les sacrifices consentis et peines endurées dans l’unique but d’obtenir de son Seigneur la clémence pour tous les fidèles.

Serigne Mountakha a aussi relevé l’a caractère hautement spirituel du Magal qui, selon lui, est un moment de grande dévotion.

Son discours intéressera aussi les populations qui habitent Touba et les personnalités qui fréquentent la cité, les exhortant à se suffire de ce que le Cheikh leur offre. Il précisera avoir tenu ce langage au Président Macky Sall devant Serigne Sidy Mokhtar Mbacké.

D’ailleurs, le marabout souligne qu’il avait tenu des propos devant le chef de l’État, Macky Sall. «Ce sont des paroles que j’avais tenues du temps de Serigne Sidy Moctar Mbacké, en présence du Président Macky Sall. Je lui avais dit : ‘’fii ken jëflente wufi ak kenn kudul Serigne bi’’. Donc, je demande à la population de Touba de se suffire aussi des bienfaits de Serigne Touba».

Insistant sur les œuvres et enseignements de Serigne Touba qu’il présente comme une solution pour sortir des fléaux et autres difficultés dans le monde, le marabout fait savoir à qui de droit de suivre le chemin de Serigne Touba. «Nous devons nous rappeler les enseignements de Serigne Touba. Si nous le faisons, nous irons de l’avant, au cas contraire, nous allons encore souffrir», dit-il.

Pour les besoins du grand Magal de Touba, Serigne Bass Abdou Khadre a appelé les talibés à s’unir et se pencher davantage sur l’organisation de l’événement et sur la recommandation du Khalife de lire le Coran.