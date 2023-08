Magal Touba 2023: L’assainissement, l’eau, les infrastructures routiers; Ces questions urgentes à régler avant l’évènement

En prélude au Grand Magal Touba édition 2023, les travaux de modernisation de la ville vont bon train. Hier, le porte-parole du Khalif général des mourides Serigne Bass Abdou Khadr, dans une déclaration lue devant la presse a fait état des nombreux chantiers entrepris dans la ville de Touba. Il a rappelé l’importance qu’accorde Serigne Mountakha au Magal qui célèbre la grandeur de Cheikhoul Khadim.

L’eau, l’assainissement sont autant de points soulevés par Serigne Bass Abdou Khadr. Dans un contexte où les pluies sont diluviennes et la ville de Touba est en proie aux inondations. « Il faut savoir que cette année, il ne sera point aisé du fait que le Magal sera célébré en période de forte pluie. Car il faudra user de pompe pour évacuer les eaux. De même il faudra faucarder, enlever les herbes pour juste permettre aux pèlerins de passer un bon séjour. Nous y travaillons et lançons un appel à toute la population », renchérit le porte-parole. Il a fait remarquer que la ville est loin de connaitre un assainissement adéquat. Même pas 50%. Et il faut prévoir près 150 milliards. « Les populations vivent un véritable calvaire même lors du magal », regrette-t-il.

Touba connait un développement au plan démographique. Chaque année, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui convergent vers la ville de Cheikh Ahmadou Bamba. Dès lors, l’eau reste une véritable problématique. Un véritable casse-tête pour les populations vivant dans des zones lointaines. Selon Serigne Bass Abdou Khadre, la demande reste forte malgré es 30 forages construits. « Le réseau hydraulique de Touba fait défaut et ceux qui ont en charge de la constriction sont en avance et il ne reste que les localité qui sont autour de la mosquée. D’ici un mois ou deux, tout sera réglé car Serigne Mountakha, envisage de régler cette question à l’issu de la construction de l’université de Touba », a rassuré le porte-parole du Khalif général des mourides. Il a invité les talibés à se tenir prêt pour que Touba soit dotée en eau potable une bonne fois pour toute.

Pour le cas de marché Ocass, qui fait face à des cas d’incendie, le porte-parole a annoncé que la commune de commun accord avec les autorités ont décidé de prendre les devants et avoir pris des mesures dont l’élargissent des voies en vue de permettre aux sapeurs-pompiers de passer avec aisance en cas d’incendie. Il fera savoir que Touba compte déjà près de 36 marchés qu’il faudrait rénover et accessibles à tous. « Il a demandé aux autorités de prendre toutes les dispositions afin que les populations se sentent à l’aise et dans le bus de permettre aux populations de trouver leur havre de paix et de travailler dans les meilleurs conditions dans les marché. Le comité d’organisation aussi fera bonne figure », a déclaré Serigne Bass Abdou Khadre.

Les différentes commissions devront accorder leur violon et assurer une desserte en eau et avec la mise en œuvre de 6 forages et deux bassins de 6000 mètre cube en vue de permettre à Touba de faire face. Les conférences seront animées par d’éminents professeurs à travers la commissions cultures et communication.

En prélude au grand Magal, Touba fait peau neuve en attendant un Crd à Dakar avec le Ministre de l’Intérieur.

MOMAR CISSE