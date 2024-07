Màggal de Daaru Xuddóos : les liens de parenté, à travers la généalogie maternelle de Sëriñ Moodu Mustafaa premier khalife de Sëriñ Tuubaa.

Partager Facebook

À l’occasion du Màggal de Daaru Xuddóos je voulais,l revenir sur quelques importants liens de parenté, à travers la généalogie maternelle de Sëriñ Moodu Mustafaa premier khalife de Sëriñ Tuubaa.

Sëriñ Moodu Mustafaa appartient par sa lignée maternelle au Néegub Sey : son ancêtre maternelle directe fut la princesse Xujja Kumba Jayla Faatma Sàmb, qui fut mariée à Aale Seneba Gaay Jaafuñ ba fils du célèbre Sëriñ Ndaam Demba Matar. Les enfants nés de cette unions sont : Siire Xujja Kumba, Gaydel Xujja Kumba, Yàlla Xujja Kumba, Daaro Xujja Kumba, Faa Lóo Xujja Kumba, Sayib Xujja Kumba, Anta Sekk Xujja Kumba, Maam Jaañ Xujja Kumba.

Yàlla Xujja Kumba fut donnée en mariage au Sëriñ Cilmaxa et ancien Bër Geet Saaxewar Faatma Cubb Jóob avec qui elle eut deux enfants : Ahmadu Yàlla et Aminata Yàlla.

Ahmadu Yàlla épousa la princesse Wegéej Mberu Kura Ture. De cette union naquirent : Yàlla Mberu, Roqaya Mberu, Joor Mberu, Faatimata Mberu, Aminata Mberu.

Yàlla Mberu fut donnée en mariage à Maa Ndumbe Xaari et engendra Xaari Jeŋ Yàlla Mberu, qui elle fut donnée en mariage à Moodu Maam fils de Njaaga Isa Jéey de Moodu Faa Xujja du célèbre fondateur de Kokki Maxtaar Ndumbe Sàmba Ayib. Elle eut trois enfants, deux hommes et une femme: Seex Xaari Jeŋ, Masàmba Xaari Jeŋ et Faati Moodu Maam. C’est cette fille qui fut épousée par Sëriñ Tuubaa et eut Soxna Xaadi Mbàkke et Sëriñ Basiiru Mbàkke père de l’actuel xalif Sëriñ Muntaqa. Roqaya Mberu fut donnée en mariage au Sëriñ Ndaam Majaxate Faa Lóo et eut Wacit Majaxate Faa Lóo qui épousée par le Gànkal Ahmadu Maxuréeja eut Soxna Faatma. Cette dernière fut épousée par Sëriñ Moodu Mustafaa et eut Soxna Xaadi et Sëriñ Seex Gaynde Faatma.

Ahmadu Yàlla eut aussi une épouse de son même xeet, la princesse Faatimata Nguy Njaay et eut Seynabu Jóob qui épousé à Biram Penda Njéeme Njote eut le Buur Ba Jolof Alburi Njaay.

Quand à Aminata Yàlla, elle fut mariée par le déjà cité Njaaga Isaa et de cette union naquirent: Ahmadu Aminata, Sàmba Aminata, Maxtaar Aminata, Ndaak Aminata, Mareem Aminata, Penda Buya Aminata et Xaari Maam Aminata.

À signaler que Njaaga Isaa est aussi le père de Soxna Faati Isaa mère de Maam Cerno frère de Sëriñ Tuubaa.

Xaari Maam Aminata en premières noces épousa Ahmadu Ndaak Jaane Jóob Sangom ba et eut comme enfant Yaba Xaari Maam. En deuxième elle fut marié par Tafsir Maxtaar Binta Ñomre Lóo et eut Aminata Xaari Maam, Aale Xaari Maam, Mbay Xaari Maam.

C’est cette Aminata Xaari Maam qui fut épousé par Sëriñ Tuubaa et eut: Sëriñ Moodu Mustafaa son premier xalif et Sëriñ Muhammadu Lamin Baara.

Avant de conclure je voudrais retourner pour un instant aux racines de l’arbre généalogique que nous avons exposé: Aale Lóo Seneba Gaay avait deux frères germains, Mbergu Lóo Seneba Gaay et Njaay Lóo Seneba Gaay. Mbergu Lóo est le père de Balla Mbergu qui est le père de Daam Buri Sàmb qui est le père de Salli Lóo mère de Anta Salli Kàn qui épousé par Balla Aysa Buri Mbàkke eut Moor Anta Salli père de Sëriñ Tuubaa. Quant à Njaay Lóo Seneba Gaay il est lui l’ancêtre directe de la mère de Seydi Alaaji Maalik Si, Maam Faa Wàdd Welle, mais aussi de Roqaya Njaay Aali Bóoy mère de Sëriñ Babakaar son premier xalif.

Les liens de parentés ici exposés ne sont bien sûr qu’une synthèse très restreinte de ceux qu’on pourrait énoncer à travers une analyse plus approfondie.

Lorenzo Italia