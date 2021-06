Mairie de Golf Sud: Rewmi choisit Lat Diop

A quelques mois des élections locales, ce sont des alliances tous azimuts. Dans la banlieue en particulier dans la commune de Golf sud, les choses se précisent avec le Rewmi qui tisse sa toile et tend la main à Lat Diop.

Les élections aiguisent des appétits. En effet, dans la commune de Golf Sud, le Rewmi ne veut pas jouer les seconds rôles. Et pour ce, les partisans d’Idrissa Seck ont choisit Lat Diop comme candidat.

Des années qu’Aida Sow Diawara dirige la commune. Considérée comme « un dinosaure » politique, elle devra faire avec le Rewmi qui entend arracher la commune lors des prochaines locales. Samedi dernier, les partisans d’Idrissa Seck ont clairement défini leur position. Selon Alioune Badara Cissé, le coordonnateur communal de Rewmi dans la commune de Golf Sud, le chois est fait et cela implique le travail de terrain.

A l’en croire, le Directeur général de la Lonase (Loterie nationale sénégalaise) est un fils de la banlieue. « Le Rewmi reste dans la coalition Benno bokk yaakar et intègre la vision de Macky Sall à travers notre leader Idrissa Seck », dit-il. Et d’ajouter : « ce choix découle d’une large concertation des membres sur les modalités pratiques d’une alliance stratégique en vue des élections locales de 2022.

La coordination de Rewmi a adopté à l’unanimité car considérant la décision mue par la sauvegarde de l’intérêt national prise par la direction du Parti Rewmi aux fins de répondre aux aspirations du peuple, considérant l’encrage de Rewmi dans la coalition Bby, avec les rapports efficientes et efficaces au sommet et à la base avec la franche dynamique entre l’Apr et le Rewmi, nous avons porté notre choix sur Lat Diop dont la prestance ne souffre d’aucune contestation. »

Même son de cloche pour le représentant de Lat Diop en l’occurrence Sadibou Diouf. Pour ce dernier, qui a salué ce choix et dixit en ces termes : « c’est le candidat idéal afin de porter les reines de cette commune et de la mettre sur les rampes de l’émergence. » Le coordonnateur de Rewmi au niveau départemental Pape Samba Fall a estimé que les locales représentent des joutes et cela méritent un travail titanesque.

Les militants ont décidé de travailler de commun accord avec le directoire afin que le Rewmi puisse asseoir son autorité dans la commune de Golf Sud.