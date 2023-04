Mairie de Thiénaba: Le Maire parle du conflit foncier dans sa commune «Toute cette affaire est sous-tendue par la politique»

Le maire de Thiénaba, Talla Diagne, accusé par les exploitants agricoles de la zone de «vouloir spolier les terres de la commune, avec la complicité d’un promoteur privé», en réponse à ses «détracteurs», soutient que «toute cette affaire est sous-tendue par la politique».

«Ceux qui m’accusent de vouloir spolier leurs terres, avec la complicité d’un promoteur privé, ne me connaissent pas. J’étais un très grand producteur avant de devenir maire. Et actuellement, si on me demandait de choisir entre la mairie et l’agriculture, je laisserais sans hésiter la mairie», souligne l’édile de Thié­naba. Empêtré dans une polémique, il poursuit : «Depuis 2004, je suis dans le programme de manioc, mais personne ne m’a jamais reproché quoi que ce soit. Je suis le plus grand producteur de manioc dans le département de Thiès, commune de Thiénaba, car j’ai 37 ha et l’année dernière, j’ai produit 104 ha d’arachide. Dieu a fait que de 2014 à nos jours, et depuis que je suis maire de Thiénaba, jamais je n’ai donné une seule parcelle à un tiers.

Le problème, ce n’est pas que je veuille céder des terres de la commune à un promoteur privé, mais en réalité, c’est un problème de lotissement qui m’oppose à ces exploitants agricoles.» Pour lui, il n’est pas le problème. «Par la grâce de Dieu, c’est le khalife de Thiénaba qui a le dernier mot sur les lotissements, mais pour ce qui est de la gestion des terres, c’est le maire qui s’en occupe.

Au temps, lorsque j’ai voulu faire un lotissement et que le khalife s’y est opposé, j’ai tout de suite arrêté le projet. C’est plus tard qu’il m’a donné son accord. On a ainsi contacté tous les agriculteurs qui sont venus dans mon bureau et ils m’ont demandé le pourcentage que je pouvais leur céder. Après discussions, j’en suis arrivé à leur céder 50%. Mais le problème, c’est qu’il y a certains qui se sont retournés pour vendre leurs champs. Et après cela, ils sont venus à la mairie pour se procurer des papiers et j’ai dit niet, car ces terres faisaient partie du lotissement», explique le maire de Thiénaba.

Selon le maire de Thiénaba, «toutes ces accusations sont fausses. La réalité, c’est qu’ils veulent que je leur donne des délibérations pour qu’ils vendent les terres de Thiénaba à des étrangers. Et cela est impossible parce que ces zones doivent servir d’habitations aux natifs de Thiénaba, car on est maintenant à l’étroit. C’est pourquoi ils me traitent de tous les noms d’oiseaux». Il enchaîne : «En fait, ce sont des voleurs qui crient au voleur. Ils sont allés dans mon lotissement pour y faire un lotissement de 41 ha, ils se sont procuré de faux actes qu’ils ont fait signer au chef de village. Des documents qui ne sont pas valables, contrairement aux documents que je produis et avec la signature du Préfet.

Toute cette affaire est sous-tendue par la politique. Je suis un maire apériste et j’en suis à mon deuxième mandat. Eux, ils sont de l’opposition et ceux qui mènent ce combat contre moi sont largement minoritaires.» Talla Diagne poursuit : «Apparemment, ce litige foncier dure depuis plusieurs années.» Il dit avoir privilégié le dialogue. «Il y a eu des médiations. Pas plus tard que ce week-end, ils sont allés voir le khalife de Thiénaba, qui leur a clairement dit qu’ils avaient tort dans cette affaire et que j’avais son aval dans ce que je fais. Le khalife sait que je ne travaille que pour l’intérêt de la commune. Quant au Colonel de la Dscos, il habite Thiénaba et il connaît les tenants et les aboutissements de cette affaire. Il les a appelés au téléphone pour leur dire qu’ils ont tout faux, car c’est le maire qui se charge du lotissement», dit-il.

Actuellement, note le maire, «les agents de la Dscos de Mbour sont sur place et veillent au grain pour que je puisse mener à bien mon travail et continuer le lotissement qui a été entamé».