Mairie de Ziguinchor : Le maire Sonko convoqué pour un présumé détournement de 30 millions

Le cabinet d’instruction de Ziguinchor a convoqué quatre « gros calibres » dans l’affaire dite du présumé scandale financier, soulevée l’année dernière par un ex-agent de la mairie, Amadou Tom Mbodji. Selon des informations reçues de sources proches de cette affaire, il s’agit du maire Djibril Sonko, de l’ancien payeur, ainsi que de l’actuel payeur et du surveillant comptable.

Ces derniers ont été convoqués ce lundi 2 mars par le cabinet d’instruction dans le cadre de ce dossier. Leurs auditions ont cependant été renvoyées, rapportent nos sources. Si les raisons de ce renvoi n’ont pas été divulguées par nos informateurs, les informations font état d’une nouvelle convocation pour le jeudi 5 mars 2026.

Nos sources indiquent que ce présumé détournement porte désormais sur plus de 30 millions de francs CFA, un montant supérieur aux 27 millions évoqués en 2025 par Tom Mbodji.

Des risques d’inculpation pèsent sur ces quatre individus clés dans cette affaire de présumé scandale financier à la mairie de Ziguinchor. Nos sources n’écartent d’ailleurs pas l’éventualité d’un mandat de dépôt à l’issue des auditions.