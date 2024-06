Mairie de Ziguinchor : Sonko élu maire de Ziguinchor

Partager Facebook

Djibril Sonko, nouveau maire de Ziguinchor, a été choisi par consensus comme unique candidat du parti Pastef pour succéder à Ousmane Sonko, nommé Premier ministre début avril 2024. Son parcours académique et professionnel a été déterminant dans cette décision.

Comme le soulignent nos confrères d’Emedia, Originaire de Ziguinchor, Djibril Sonko a suivi des études au CEM Tété Diédhiou, au lycée Djignabo et à l’université Cheikh Anta Diop. Il y a obtenu un DEA en économie internationale à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG). Son expérience de 15 ans en tant qu’inspecteur du Trésor lui confère une solide compréhension des enjeux financiers et administratifs.

En plus de ses nouvelles fonctions de maire, Djibril Sonko est membre fondateur du parti Pastef et coordonnateur départemental de Pastef Ziguinchor. Il a également été enseignant à l’UCAD et à l’université Assane Seck de Ziguinchor, où il a partagé ses connaissances sur les marchés publics et l’économie.

Sur le plan associatif, Djibril Sonko a été actif dans diverses organisations. Il a participé au club Éducation à la Vie Familiale (EVF) du lycée Djignabo, à l’AIESEC (Association internationale des étudiants en sciences économiques) et à l’amicale des étudiants de la FASEG/UCAD. Il a également été chargé de revendications au sein du syndicat unique des travailleurs du Trésor.

Avec ce nouveau rôle, Djibril Sonko apporte une riche expérience académique et professionnelle, ainsi qu’un engagement profond envers les enjeux locaux et nationaux, à la mairie de Ziguinchor.