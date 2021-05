Assimi Goïta désigné président de la transition

La Cour Constitutionnelle malienne a publié vendredi un arrêt qui confère les titres de président de la transition et de chef de l’Etat à l’ex-chef de la junte Assimi Goïta après avoir constaté souligne-t-elle, la vacance du pouvoir dans le pays.

Clap de fin donc pour les anciens dirigeants de la transition. Les militaires qui ont évoqué ‘’ des points de blocage’’ pour justifier le limogeage des anciens dirigeants prennent le contrôle du pays avec cette fois-ci, une dose de légitimité acquise auprès de la Cour Constitutionnelle. Deuxième coup de force, neuf mois après avoir renversé l’ex-président IBK.

Une action que le nouveau locataire du palais de koulouba justifie par la nécessité de préserver la stabilité du pays.

’’ Nous devions choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité. En choisissant entre le désordre et la cohésion des forces de défense et de sécurité, nous avons choisi la cohésion des forces de défense et de sécurité parce que c’est dans l’intérêt supérieur de la nation. Nous n’avons pas d’agenda caché’’, affirme le désormais nouveau chef de l’Etat malien.