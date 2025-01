Mali : Choguel Maïga au cœur d’un scandale financier

Partager Facebook

L’ancien Premier ministre Choguel Maïga sera-t-il inquiété par la justice ? Au Mali, le Bureau du vérificateur général (BVG), institution chargée de contrôler les dépenses publiques, a publié le 30 décembre 2024 un rapport sur la gestion de l’Agence de gestion du fonds d’accès universel (Agefau), entre 2020 et 2023. L’Agefau promeut l’accès aux services d’information et de télécommunication. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre, qui en préside le Conseil d’administration.

Un rapport du Bureau du Vérificateur Général du Mali l’accuse de pratiques douteuses et d’abus financiers dans la gestion des fonds publics. Deux événements spécifiques le mettent en cause : une cérémonie d’inauguration à Konobougou le 9 décembre 2023 et le lancement d’un projet pilote d’extension du réseau de télécommunication entre le 27 et le 28 décembre de la même année.

Au total, Choguel Kokalla Maïga se serait attribué plus de 55 000 dollars pour ses frais de mission. En plus de ces frais, le rapport met en lumière d’autres irrégularités importantes : des avances non justifiées, des intérêts non recouvrés sur des placements financiers, ainsi que des redevances non reversées à l’Office de Radio et Télévision du Mali (ORTM).

Mi-décembre, suite à son éviction du gouvernement, l’ex-Premier ministre Choguel Kokalla Maïga mettait en garde contre de possibles tentatives de l’inquiéter par des poursuites judiciaires, en particulier concernant l’affaire du décaissement de 20 milliards de francs CFA à l’AGEFAU sans l’autorisation du Conseil d’Administration.