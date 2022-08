Mali: La Russie offre du matériel de guerre à l’armée

Le chef de la junte au Mali Assimi Goïta a réceptionné mardi 9 août de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et un hélicoptère de combat, livrés par son partenaire russe. Dans son allocution, le ministre de la Défense malien Sadio Camara, un des hommes forts du régime, a vanté le « partenariat gagnant-gagnant avec la fédération de Russie » au cours d’une cérémonie officielle en présence de diplomates russes et d’Assimi Goïta, président de la transition. « Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d’attaque avec les avions de chasse de type L-39 et Su-25, qui s’ajoutent aux Super Tucano et autres appareils déjà en dotation, ainsi que les hélicoptères d’attaque de type Mi-24P, qui s’ajoutent aux Mi-35 et Mi-24 déjà livrés », a précisé le ministre.

La Russie avait déjà livré en mars plusieurs hélicoptères de combat et des armes. Le Mali a accueilli en grand nombre ce que la junte présente comme des instructeurs russes « Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d’attaque avec des avions de chasse L39 et sukhoi 25, qui s’ajoutent au Super Tucano et d’autres appareils déjà en dotation. Ainsi que les hélicoptères d’attaque de type MI24P, qui s’ajoutent au MI 35 et au MI24 déjà livrés », a-t-il ajouté. Les deux avions ont été lancés en 1968 et 1975. Aucune information n’a été rendue publique quant aux conditions d’acquisition des équipements