Mobilisation pour Macky à Kaolack: Malick Guèye félicite Mariama Sarr

A Kaolack, le Président de la République Macky Sall quitte en laissant le landerneau politique local en surchauffe, en pleine ébullition. Dans la Ville de “Maam Mbossé”, chacun tire la couverture…du succès vers soi. El Hadji Malick Gueye de Lat Mingué, lui, Coordonnateur du mouvement «And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal» (mouvance présidentielle), refile la palme de la mobilisation à Madame le ministre de la Fonction Publique et, non moins, Maire de la Ville de Kaolack. Selon lui, des lobbyistes de mauvais aloi ont voulu agir, vainement, pour détourner cette victoire en manipulant des jeunes : «Les Saloum-Saloum (Fatick, Kaolack, Kaffrine et Koungheul) se félicitent de la tournée économique initiée, récemment, par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Ce déplacement du Chef de l’Etat et des membres de son gouvernement témoigne, si besoin en est, de leur ferme volonté à toujours travailler pour élever le niveau de vie des citoyens et, sans abstraction aucune. Partout où il est passé, ils ont planté les grains de l’espoir », a fait savoir l’ancien Député libéral. Et El Hadji Malick Gueye de mettre sous les fourches caudines les lobbyistes et autres saboteurs de l’excellent travail de Madame le Maire de Kaolack : «Le leadership du Maire Mariama Sarr est incontestable dans tout le Saloum. Elle est la Reine du Saloum et, cela, personne ne peut le contester et ce, en dépit des tentatives de sabotage de ses détracteurs qui ignorent tout de la politique. Ce sont des lobbyistes sans base qui font dans l’achat de conscience pour pouvoir exister politiquement .Nous en voulons comme preuve, lors de la visite, hier (mardi) du, Président Macky, ils manipulé des jeunes, des «Jakartamen» pour huer Mariama Sarr par ce qu’elle leur avait ravi la vedette au premier jour (passage du Président Macky pour Kaffrine).Ils jalousent du succès de cette dame de valeur qui a été de tous les combats pour la victoire de l’APR et de sa coalition.» Malick Gueye, de continuer à tirer pour avertir : «Ces gens doivent arrêter de faire dans l’intoxication. Le bilan de Madame Mariama Sarr les éblouit au point qu’ils perdent, aujourd’hui, la raison. Ce sont des tricheurs qui attendent le moindre déplacement du Chef de l’Etat pour montrer une force politique qu’ils n’ont pas. Alors, rien ne sera de trop pour les dévisager et les clouer au pilori», dit-il, dans un ton on ne peut plus menaçant.