Maltraitance des chevaux : Le ministre de l’intérieur sort la cravache

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministère de l’Intérieur du Sénégal a émis une circulaire adressée aux gouverneurs de région, les invitant à prendre des mesures fermes contre le traitement dégradant des équidés, notamment les chevaux utilisés pour la traction animale.

Cette initiative fait suite à des interpellations à l’Assemblée nationale concernant les abus répétés dont sont victimes ces animaux, souvent soumis à des charges excessives et à des conditions de travail pénibles.

Dans sa circulaire, le ministère de l’intérieur rappelle que ces pratiques sont contraires à plusieurs textes réglementaires, dont l’arrêté n°002478/MA/DIREL du 25 mars 1996 relatif à l’identification des équidés, l’arrêté interministériel n°10411/MA/DIREL du 6 novembre 1995, et l’arrêté interministériel n°18457 du 9 décembre 2016 portant réglementation du transport par véhicules à traction animale. Ce dernier texte précise notamment que « la charrette doit être adaptée à la taille de l’animal afin de ne pas occasionner des blessures ou des plaies » (article 2), et que le cheval utilisé doit être reconnu apte par les services de l’Élevage, avec délivrance d’un certificat d’aptitude (article 9 de l’arrêté de 1995).

« Ces pratiques répétées nuisent à l’image de notre pays, en plus de porter atteinte à la santé et au bien-être des animaux », souligne maître Bamba Cissé qui engage, dans la foulée, les gouverneurs à veiller à l’application stricte de ces dispositions dans leurs circonscriptions.

L’objectif, selon le ministère de l’intérieur, est de lutter contre ce fléau, en assurant une meilleure protection des équidés et en promouvant des conditions de travail plus dignes.

Publié par EL HADJI MODY DIOP