Quand la cause est noble, s’engager devient une exigence. Voici les mots qui déterminent la fidélité de Mamadou Ndiaye vice-coordonnateur de la plateforme xippil Xoll auprès du PDG Dora Gaye.

Le responsable politique de Benno Bokk Yaakaar, à l’occasion de leur tournée dans le cadre de la reconquête de la Diaspora, à félicité le corps diplomatique du Sénégal pour son appui sans relâche des activités des sénégalais de l’extérieur.

« Je remercie également la plate-forme Xippil Xol et ses collaborateurs pour leur dévouement et la belle initiative lancée pour la reconquête de la Diaspora », se réjouit Mamadou Ndiaye. Il rassure que la plateforme s’est engagée à apporter tout son soutien aux sénégalais et sénégalaise de l’extérieur. « Les actions du coordonnateur national pour le bien-être des sénégalais transgressent les frontières », renchérit Ndiaye Bambey.

Non sans renouveler leur dévouement et leur engagement ferme à défendre le président de la république. « Nous braverons la mer, nous escaladerons les montagnes et passerons par les déserts pour défendre et élargir la vision du chef de l’Etat. Car, elle s’inscrit dans une dynamique d’intérêt général », témoigne le vice-coordonnateur de la plateforme Xippil Xoll.

Toutefois, Mamadou Ndiaye n’a pas pris de gants pour répondre à leurs détracteurs. Mais dit-il l’urgence est ailleurs. « Nous sommes dans le temps de l’action. La plateforme Xippil Xol n’a pas le temps à accorder à un conglomérat de jaloux manipulateurs. Ce qui dérange, se sont les bonnes œuvres saluées pour les sénégalais que le PDG Dora Gaye est en train de réaliser aux côtés du chef de l’Etat Macky Sall », a-t-il déclaré à qui veut l’entendre.

Dans un autre registre, le responsable politique de Bby loue les importantes décisions prise par le chef de l’Etat dans le Pakao lors de sa tournée économique ainsi que ses réalisations. Car selon lui, elles contribuent au désenclavement et au développement de la région de sédhiou.

D’ailleurs, Mamadou Ndiaye a profité de l’occasion pour saluer l’appel à la paix du chef de l’Etat en Casamance. Ceci dit-il, montre à suffisance l’amour que Son Excellence le président Macky Sall porte à la zone potentiellement riche.