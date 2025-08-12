Uploader By Gse7en
Mame Boye Diao arrêté : Les précisions de AARIS

Une fausse information faisant état de l’arrestation de Mame Boye Diao a récemment circulé sur les réseaux sociaux. Face à cette rumeur infondée, le bureau politique ainsi que l’ensemble des militants du mouvement AARIS ont tenu à réagir rapidement et fermement.

Dans un communiqué visuel largement partagé, ils affirment que cette allégation est totalement fausse et qu’ils la démentent catégoriquement.


« L’information faisant état de l’arrestation de Mame Boye Diao est totalement fausse », peut-on lire dans le message officiel accompagné d’une photo du leader politique.

