Manchester City-PSG : le doublé historique de Mahrez !

Riyad Mahrez aura décidément fait mal au Paris Saint-Germain. Auteur du coup franc qui a permis à Manchester City de s’imposer sur le terrain du club de la capitale (2-1) en demi-finale aller de la Ligue des champions, l’ailier algérien a inscrit un doublé au retour (2-0) ce mardi, guidant les Skyblues vers la première finale de LdC de leur histoire !

Le vainqueur de la CAN 2019 a d’abord ouvert le score en profitant d’une frappe de De Bruyne déviée par Florenzi pour faire mouche à bout portant (11e). Encore oublié au second poteau, le natif de Sarcelles a ensuite enterré les derniers espoirs parisiens en reprenant un centre de Foden pour crucifier Navas (63e). En feu, le Fennec a même frôlé le triplé dans la foulée mais Marquinhos l’a stoppé in extremis !