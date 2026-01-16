Manifestation : les conducteurs de motos dans la rue pour dénoncer les tracasseries policières

Partager Facebook

Les conducteurs de motos, notamment les livreurs, ont organisé une marche à Dakar aujourd’hui pour dénoncer les arrestations répétées et les tracasseries policières dont ils sont victimes. Ils estiment que ces contrôles abusifs perturbent leur activité et mettent en péril leurs moyens de subsistance.

Prenant part à la manifestation, le député Guy Marius Sagna a dénoncé les conditions de travail difficiles auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Il a notamment pointé du doigt l’exploitation des livreurs par des plateformes comme Yango, qui les paient à des tarifs dérisoires (200 FCFA, voire 100 FCFA par course).

Il a ajouté que les livreurs sont fatigués, exploités et victimes de tracasseries, et qu’ils ont son soutien. Par la même occasion, Guy Marius Sagna invite le gouvernement à accélérer le processus d’assainissement et de régularisation du secteur, qui emploie des milliers de jeunes Sénégalais. Il encourage aussi également les livreurs à se régulariser pour leur sécurité et celle des autres usagers de la route.

