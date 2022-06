Manifestation YAW : Deux morts lors des altercations avec les forces de l’ordre

Après un décès à Colobane, un autre mort vient d’être constaté à Bignona Yankhoma Diémé, président Conseil Départemental de de Bignona. Un acte qu’il qualifie d’agression au siège du PASTEF où des jeunes et des femmes étaient en train de se réunir afin de rallier la manifestation de Ziguinchor.

Agé de 28 ans, Abdoulaye Diatta est le premier victime de la journée d’hier. Egalement aux dernières nouvelles, ils ont enregistré 11 blessés dont 08 blessés graves et 04 au bloc opératoire. Hier soir des affrontements entre force de l’ordre et manifestants ont été éclatés. Des arrestations ont été notées aussi du côté des leaders YEW comme le maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara et le mandataire de la coalition Déthié Fall.

Ousmane Sonko a fait une déclaration sur les manifestations de ce 17 juin, qui ont occasionné trois (3) morts. Pour lui, si la manifestation avait été autorisée, il n’y aurait jamais eu de mort. Pour Ousmane Sonko, cette manifestation marque la fin du règne de Macky Sall. Il quittera forcément la pouvoir en 2024, a-t-il assuré.

Le maire de Ziguinchor a aussi mis en garde la France, de rester en dehors des affaires intérieures du Sénégal. Il donne également un ultimatum pour la libération de Déthié Fall, Ahmed Aïdara, Mame Diarra Fam, ainsi que des éléments de sa garde rapprochée.

A noter que les forces de sécurité ont encerclé hier le domicile du leader de Pastef, pour l’empêcher de participer à cette manifestation initiée par la coalition Yewwi askan wi.