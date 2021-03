Manifestations au Sénégal: Maguette Ngom ,coordonnateur Cojer Yeumbeul Sud se réjouis du message d’apaisement du Chef de l’Etat

Vue comme un jeune engagé au sein de la mouvance présidentielle, Maguette NGOM coordonnateur Cojer/Yeumbeul Sud et membre des « Boucliers de Macky Sall (BMS) se réjouis de la situation de paix actuellement au Sénégal après de vives tensions suite à l’arrestation de Ousmane Sonko sur l’affaire « Sweet Beauté ». Pendant plusieurs jours, tout le pays était sous la peur avec les séries de manifestations notées un peu partout même à Yeumbeul Sud où il habite.

Le coordonnateur de Cojer/Yeumbeul Sud , Maguette Ngom rejoint les propos et sentiments du président du Conseil Economique Social et Environnemental qui s’est montré reconnaissant à l’esprit de l’appel récent à l’apaisement et à la décrispation du climat socio-politique du chef de l’Etat Macky Sall.

Des lors , Maguette NGOM et l’ensemble des membres de la convention des jeunes républicains à Yeumbeul Sud renouvellent leurs condoléances aux familles des victimes surtout à la famille du jeune tué à Yeumbeul suites aux manifestations qui ont éclatées la semaine dernière. Il montre également sa compassion aux blessés tant chez les civils que chez les forces de l’ordre et en présentant ses félicitations aux forces de défense et de sécurité.

En ce qui concerne les séries de violences constatées dans le pays, le jeune républicain pense qu’il y’a certes une liaison avec l’affaire de l’arrestation de Sonko mais selon lui, cela est plus liées à cause de la situation pandémique depuis plus d’une année qui a fini par avoir des impactes sur le quotidien de la population surtout avec le couvre de feu. Les jeunes qui sont sortis dans les rues n’ont fait que montré leurs mécontentements face a cette situation qui a bouleversée l’économie du pays. « Tout fois je me réjouis et félicite du message du chef de l’Etat Macky Sall qui a versé de l’eau sur le feu » dit Maguette Ngom.

Tenant compte de cette situation, Maguette Ngom a lancé un appel à toute la population et aux acteurs politiques de faire preuve de conscience et de responsabilité pour préserver l’instabilité de ce pays. » Le président a été élu démocratiquement par le peuple et son mandat arrivera en terme en 2024; essayons de bâtir notre senegal tout en laissant de coté les intérêts personnels car ce qui s’est passé est vraiment déplorable et va avoir forcement des impactes économique surtout concernant les travailleurs de « Auchan » et « Total » qui ont été saccagés d’où ces senegalais qui y travaillent risque de se retrouver au chômage technique » clame le membre des bouclier de Macky Sall et coordonnateur de Cojer Yeumbeul Sud.

Maintenant avec tout ce qui s’est passé depuis des jours, Maguette Ngom pense que le Chef de l’Etat Macky Sall a su montré qu’il est doté du sens de l’honneur, du respect et de la responsabilité mais surtout de patriotisme dont se réclame certains hommes politiques. « Tout fois je déplore l’irresponsabilité de certains leader politique du parti qui se sont permis non seulement de salir l’image du président mais aussi de ternir l’image du parti. Certains ont choisi de rester dans leur mutisme alors qu’ils devraient être les premiers à se former en bouclier contre les propos incendiaires et irrespectueux de Ousmane Sonko qui a fait de cette affaire privée en une règlementation de compte politique. Malheureusement certains préfère protéger leur poste de responsabilité ou de ministre que de se soucier de ce qui peut arriver à notre leader » fustige t’il. A cet effet il appelle tous les républicains a faire preuve de responsabilité et de respect pour pouvoir conduire ce pays dans l’émergence comme le veux le chef de l’Etat car son excellence est bien conscience de la situation surtout chez les jeunes.

Ainsi Maguette Ngom salue la sagesse du Président de la République qui est homme d’écoute en faveur de son peuple et en particulier de sa jeunesse dont il est entrain de rechercher les moyens d’apaiser leur crainte d’un avenir incertain surtout en terme d’emploi, de formations et de financements.

Maguette NGOM

Coordonnateur Cojer/Yeumbeul Sud et membre des Boucliers de Macky Sall