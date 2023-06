Manifestations au Sénégal: Plus de 100 stations d’essence pillées

Des milliards ont été perdus dans les saccages du début du mois de juin. L’économie a été durement éprouvée. Des milliards sont engloutis alors que l’évaluation n’a pas encore commencé.

Plus de 100 stations d’essence ont subi la foudre des pilleurs. Mouhamed Chagouni, le président du Groupement des pétroliers professionnels, est d’ores et déjà convaincu que les dégâts matériels vont dépasser les 3 milliards Cfa. ‘’Le Conseil national du patronat a exprimé hier toute sa colère à la suite des saccages, pillages et destructions de biens dont ont été victimes les entrepreneurs […] Ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui sont partis en fumée lors des [violences] survenues entre le 1er et le 3 juin’’.

«Il faut noter qu’en 2021, le préjudice subi était de 3, 5 milliards Cfa, alors que le nombre était à 21 stations. On parle de 100 aujourd’hui. Certains gérants ne veulent plus reconstituer leurs capitaux. Ils ne veulent ou n’ont plus les moyens de réinvestir», a-t-il indiqué, en attendant d’avoir une évaluation exacte des dégâts.

Quatorze agences de banque saccagées lors des manifestations ont subi chacune une ‘’perte sèche’’ de quelque 150 millions de francs CFA, ajoute le même journal en citant Bocar Sy, le président de la Banque de l’habitat du Sénégal. L’enseigne française Auchan déclare que sept de ses magasins ont été la proie des pilleurs, ce qui risque d’engendrer le chômage technique de quelque 300 employés, lit-on dans EnQuête

Mou­hamed Chagouni a appelé l’Etat à payer la dette qu’il leur doit. Le montant est à 145 milliards Cfa.