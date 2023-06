Manifestations de protestation: La maison d’un petit-fils de Baye Niass attaquée

Le gouvernement sénégalais annonce que neuf personnes ont été tuées lors d’affrontements et des manifestations entre la police anti-émeute et des partisans du principal leader de l’opposition, Ousmane Sonko. Ces affrontements font suite à une journée de manifestations violentes dans tout le pays, après qu’un tribunal a condamné l’homme politique à deux ans de prison pour « corruption de la jeunesse ». Il a été acquitté des accusations de viols et de menaces de mort. A Kaolack, les manifestants ont attaqué la maison de la ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Mariama Sarr, et celle du Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Biteye.

A l’image des autres capitales régionales , Kaolack a été aussi le théâtre de vifs affrontements entre manifestants et les forces sécurité et de défense. Les manifestants ont attaqué la maison de la ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Mariama Sarr, et celle du Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Biteye. Pour la troisième tentative, les manifestants visaient la maison de Me El Hadji Diouf, avocat de l’ex-masseuse Adji Sarr. Le journal souligne qu’ils l’ont confondue avec celle d’un petit fils de Baye Niass. Pas de détails sur les dégâts.

Le ministre de l’Intérieur Antoine Diome, s’exprimant à la télévision d’État tard dans la soirée, a confirmé la mort de neuf personnes et annoncé la suspension temporaire de certaines applications de médias sociaux sur le territoire.