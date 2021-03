Manifestations : Le jeune blessé lors des manifs à Bignona : Bounama Sylla, 14 ans, a rendu l’âme

Le jeune de 14 ans qui était grièvement blessé lors des manifestations qui ont éclaté à Bignona depuis mercredi dernier et qui était sous oxygène au service de réanimation de Bignona a finalement succombé à ses blessures. Ce qui porte de nombre de décès à 11 dans le pays. Selon nos informations, il s’agit de Bounama Sylla, touché par balle lors des manifestations à Bignona.



Pour rappel, entre mercredi et mardi derniers, trois jeunes ont perdu la vie à Bignona. Ce, lors des manifestations pour la libération du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Ce dernier a été finalement libéré et placé sous contrôle judiciaire.