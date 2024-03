Marathon des 12 jours de campagne électorale : le point sur les temps d’antenne des candidats

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

MARATHON DES 12 JOURS DE CAMPAGNE ELECTORALE : Le point sur les temps d’antenne des candidats

Publicités

Ils sont au total 19 candidats à l’élection présidentielle du 24 mars 2024 qui vont devoir se partager successivement un temps d’antenne bien défini à la Radio-télévision du Sénégal (RTS 1). Pour les répartir équitablement afin qu’ils puissent, le mieux possible, se partager ce temps de communion avec le peuple, le coordonnateur de l’élection présidentielle 2024 à la RTS a apporté des éclaircissements notamment sur les enregistrements, la date et l’heure de diffusion, etc.

Gackou, Aly Ngouille Ndiaye,Idrissa Seck, Daouda Ndiaye et Aliou Mamadou Dia, l’on nous informe que notification a été faite que ce qu’ils ont fait (déclarer/s’enregistre) est «bon» selon toujours Pape Mady Diop. Ainsi, le coordonnateur de l’élection présidentielle 2024 à la RTS d’ajouter: «(…) ils trouvent que c’est bon, les propos ne sont pas caducs donc par conséquent ils ont décidé de conserver leur déclaration. Mais les autres ont aussi ont jugé nécessaire de revenir encore pour présenter un peu leur programme, parler également de leur candidature et parler du contexte politique actuel». Pour ce qui concerne la date et l’heure de diffusion, il faut noter que cette année, pour ces élections présidentielles, nous avons 19 candidats, ce qui est historique, c’est une grande première donc il y’aura deux (02) tranches selon la même source. «Ça sera à 18h40 pour la première tranche et 20h40 pour la deuxième tranche. Il y’aura deux (02) blocs, le bloc qui est passé aujourd’hui (hier) à 18h40 c’est ce bloc qui, demain (aujourd’hui), passera à 20h40 et ainsi de suite. Donc c’est comme ça que ça va se passer et à l’intérieur des blocs aussi il y’aura un tournage dans le sens des aiguilles d’une montre, donc les premiers d’aujourd’hui seront les derniers de demain; c’est comme ça que ça va se passer tous les jours durant les 12 jours de campagne», renchérit Pape Mady Diop. En outre, retenons que tous les gens se sont retrouvés hier autour de l’essentiel d’après M. Diop pour donc dit-il travailler au bénéfice de notre pays et au bénéfice de notre peuple, qui est le peuple sénégalais. «Vraiment ça s’est bien passé, tout cela s’est déroulé dans une ambiance vraiment, on va dire, bonne enfant, pour ne pas dire une ambiance sénégalaise», a-t-il conclu.

Mamadou Sow