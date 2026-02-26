Uploader By Gse7en
CHEIKH DIBA

Marché financier régional : Le Sénégal lance un APE de 200 milliards FCFA

26 février 2026 Rewmi.com, Actualité

Dans un communiqué, le ministère du budget et des finances a annoncé que L’État du Sénégal a ouvert son premier appel public à l’épargne (Ape) de l’année 2026, avec une émission obligataire d’un montant cible de 200 milliards de FCfa. La période de souscription est fixée du 26 février au 19 mars 2026.

Les fonds collectés serviront, selon le ministère, à couvrir les besoins budgétaires prévus dans la Loi de finances initiale 2026 et à soutenir les priorités économiques et sociales du pays.

L’opération est arrangée par Invictus Capital & Finance et vise à approfondir le marché financier sous-régional et  consolider la participation des investisseurs institutionnels et des épargnants nationaux au financement de l’économie

Enfin, l’Etat du Sénégal, par le biais du ministère du budget, appelle à la participation de ses citoyens et partenaires pour assurer le succès de cette levée de fonds.

