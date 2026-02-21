Marché financier régional : Le Sénégal lève 87,9 milliards de FCFA

Partager Facebook

L’État du Sénégal vient de démontrer la confiance des investisseurs régionaux, en clôturant avec succès une nouvelle opération d’émission de titres publics. Visant initialement une levée de 80 milliards de FCFA, le pays a finalement mobilisé 87,9 milliards de FCFA, témoignant d’un fort appétit du marché pour ses instruments financiers.

Cette opération a été marquée par une demande particulièrement robuste, les investisseurs ayant soumissionné à hauteur de 170,2 milliards de FCFA, soit un taux de couverture impressionnant de 212,8%. Cependant, dans une démarche de gestion prudente de sa dette, l’État du Sénégal a choisi de rejeter 82,2 milliards de FCFA, optant pour un taux d’absorption de 51,6%.

La répartition des fonds levés s’est effectuée sur différentes maturités :

– 39,7 milliards de FCFA ont été collectés via le Bon Assimilable du Trésor (BAT) de 364 jours, pour lequel la demande avait atteint 109,4 milliards de FCFA.

– L’Obligation Assimilable du Trésor (OAT) de 3 ans a attiré 21,1 milliards de FCFA sur des soumissions de 30,9 milliards de FCFA.

– Des montants additionnels ont été levés sur des OAT à plus long terme : 2,3 milliards de FCFA sur l’OAT de 5 ans, 1 milliard de FCFA sur l’OAT de 7 ans, et 23,6 milliards de FCFA sur l’OAT de 10 ans.

Ce succès sur le marché régional des titres publics souligne la résilience et l’attractivité de l’économie sénégalaise auprès des investisseurs, et confirme la capacité de l’État à financer ses projets de développement et ses besoins budgétaires dans des conditions favorables.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

