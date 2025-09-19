Uploader By Gse7en
Pastef annonce annonce une grande marche
Marche pacifique ce vendredi

19 septembre 2025 Rewmi.com


Le collectif ‘’Rappel à l’ordre’’ va battre le macadam. Karim Xrum Xax et Cie ont décidé d’organiser une marche aujourd’hui vendredi pour réclamer l’annulation de la loi d’amnistie et la libération des détenus politiques. Pour l’itinéraire, la marche va démarrer à 16h devant l’Ecole normal supérieure. On ne sait pas pourquoi ils aiment marcher les vendredis, alors que tout le monde sait que cette zone est très fréquentée à cette heure. Le préfet doit d’ailleurs prendre la décision de n’autoriser que les marches et manifestations organisées les dimanches. Il faut penser à la population.

