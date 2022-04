Mareme Dial: « J’ai été violée »

Sur la vidéo, Halima Gadji insulte, délire et fait des révélations sur sa vie privée. Elle explique ne plus avoir parvenir à dormir malgré la prise de somnifères.

Dans son monologue, l’actrice soutient être « victime de viol » et cite des noms. Avec des propos violents et déplacés, l’actrice revient sur l’épisode de son viol en insultant ses bourreaux.

« La famille, je vous annonce que je ne suis plus représentée par le groupe Anzul. Pour le moment, je suis indépendante jusqu’à ce que je trouve un bon manager. Il me faut un garde du corps aussi. Prenez moi au sérieux, il y a des vautours parmi nous, j’espère que la justice va vite faire son travail, je suis encore très malade mais je reste debout comme un baobab, fort comme un lion, robuste comme un éléphant et nombreux comme des fourmis. De toi à moi tu pensais vraiment qu’après 6 mois de manipulation, je n’allais pas me réveiller… Hamar li zadleuk meun lor tu pensais vraiment que tu étais Dieu le père. Mais quel con bordel quel con, un ver de terre serpent venimeux à double 2 », avait écrit l’actrice.