’MARIAGE’’ de raison: Macky et Barth’ condamnés à travailler ensemble

Macky a déclaré, en conseil de ministre, ce mercredi, que les autorités étatiques sont prêtes à travailler avec les collectivités territoriales, pour le développement durable de Dakar. Ainsi, le communiqué du Conseil nous renseigne que le Président de la République a abordé la question liée au développement durable de la capitale nationale en réaffirmant son ambition de poursuivre et d’amplifier, en liaison avec les collectivités territoriales (ville de Dakar et les communes du département), les investissements pour la modernisation et le développement durable de la Capitale.’’

Dans un contexte de perte de la ville de Dakar par la majorité et de perspectives législatives non-lointaines, cette main tendue de Macky à Barthélémy Dias et aux autres maires, a interpellé plus d’un. Mais, cette main tendue fait également suite à celle de Barthélémy Dias lui-même qui, avant même d’être élu Maire de Dakar, avait déjà annoncé qu’il était prêt à travailler avec les pouvoirs publics.

Ainsi, ces deux déclarations laissent penser, aux observateurs que nous sommes, que les deux leaders, Macky et Barth’ semblent être dans les dispositions à travailler ensemble. En effet, leurs divergences politiques ne doivent nullement constituer des obstacles à la collaboration, Etat central et Mairie pour le bien de la capitale et de tout le Sénégal. Il faut une vraie dose d’intelligence et de capacité de discernement pour savoir que les divergences et autres batailles politiques n’ont rien à voir avec la mise en place et l’exécution de politiques publiques.

Mieux, le fait que Jean Paul Dias, le père de Barth’, soit dans la coalition de la majorité aux côtés de Macky peut également aider à mieux arrondir les angles entre les deux hommes. C’est vrai que Barth’ a un tempérament chaud et qu’il fait partie de la coalition la plus radicale, mais il n’en reste pas moins vrai qu’il a tout intérêt à travailler, main dans la main avec les autorités centrales. Et comme le Président de la République a aussi le même intérêt, la collaboration doit être possible pour que chacun, dans son domaine de compétence, puisse apporter quelque chose pour la capitale. Car, à vrai dire, Dakar a trop longtemps souffert des divergences entre pouvoir et opposition. De nombreux projets ont connu un ralentissement voire un blocage suite aux bras de fer ainsi observés.

Or, il ne doit pas en être ainsi. Sans nécessité pour les uns et les autres de renier leurs camps politiques, il est nécessaire d’asseoir les conditions d’une bonne et franche collaboration dans l’intérêt bien compris des Sénégalais et des Dakarois. Et cette réalité est valable pour tous les Maires du Sénégal. Car, au regard de l’esprit et de la lettre de la décentralisation, il est difficile, pour les collectivités territoriales, d’ignorer le pouvoir central et vice versa. Le récent Forum de l’eau a été l’occasion de raviver de vieux souvenirs de tension. La mairie de Dakar a cru devoir organiser son propre forum avec un tapage médiatique qui rappelle que les vieux démons guettent toujours.

Or, il faut savoir oublier les divergences politiques une fois les élections passées. On ne peut pas s’inscrire dans une dynamique de campagne électorale permanente entre acteurs et utiliser les responsabilités publiques comme instrument de lutte. C’est pour cette raison que cette déclaration en conseil des Ministres du Chef de l’Etat a suscité beaucoup d’espoirs. Macky doit cependant faire en sorte que ce même état d’esprit anime également tous ses ministres et collaborateurs pour la réussite d’une telle ‘’révolution’’. Car, pour le moment, il y a de quoi être sceptique quant à la possibilité de la matérialisation durable d’une telle entente si elle était mise en œuvre.

Assane Samb