Maroc: Le bilan du tremblement de terre passe à plus de 1 000 morts

Un fort séisme de magnitude 6,8 a frappé le centre du Maroc, tuant au moins 1 037 personnes, a indiqué le ministère de l’Intérieur du pays.

L’épicentre se trouvait dans les montagnes du Haut Atlas, à 71 km au sud-ouest de Marrakech, à une profondeur de 18,5 km, a indiqué l’US Geological Survey.

Le séisme a eu lieu vendredi à 23h11 heure locale (22h11 GMT). Il y a eu une réplique de 4,9 19 minutes plus tard.Des personnes sont mortes à Marrakech et dans plusieurs régions du sud, a indiqué le ministère.

Selon les informations la plupart des victimes se trouveraient dans des régions reculées.Le ministère de l’Intérieur a déclaré que le séisme a tué des personnes dans les provinces et municipalités d’Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant, ajoutant qu’au moins 329 personnes ont été blessées.Des vidéos non vérifiés diffusés sur les réseaux sociaux montrent des bâtiments endommagés, d’autres bâtiments tremblants et des rues jonchées de décombres. On voit des gens fuir alarmés et certains marcher à travers des nuages ​​de poussière.