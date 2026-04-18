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Maroc : trois supporters sénégalais libérés

18 avril 2026 Actualité

Trois des 18 supporters sénégalais qui étaient détenus illégalement au Maroc, ont retrouvé la liberté, ce samedi, annonce l’avocat Me Kabou. Ces derniers ont purgé leur peine de trois mois d’emprisonnement.

« Chers (es) Compatriotes,

Merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences.

Je vous informe de la libération effective de 3 des 18 compatriotes détenus au Maroc », écrit Me Kabou sur sa page Facebook.

Pour rappel, ces Sénégalais étaient pris en otage au Maroc depuis le 18 janvier 2026 jour de la finale de la CAN remportée par le Sénégal.

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