Marsassoum/Anderlecht : Une Coopération Aux Allures Économiques!

Après le pont bâti sur le fleuve Sougrougrou et qui ouvre les portes de la ville au reste de la Casamance et de la sous région, la ville Marsassoum poursuit son développement endogène.

La plateforme des femmes de la commune a réceptionné un restaurant dénommé »le Marsa » entièrement construit et équipé grâce aux fruits de la coopération entre les communes de Marsassoum et celle d’Anderlecht en Belgique. Un restaurant tant attendu dans la localité en ce qu’il va contribuer efficacement au développement du tourisme et booster la caisse de la coopérative des femmes.

Les Belges ont également apporté un appui conséquent en logistique roulante aux délégués de quartier pour faciliter la gestion de la fiscalité de la commune. Ce sont donc trois motos sur dix attendues qui sont remises aux ayants droits. Comme si cela ne suffisait pas, le maire d’Anderlecht, à la tête d’une forte délégation, est allé au chevet des jeunes et des femmes à qui les financements de la coopération ont permis de créer des activités génératrices de revenus notamment dans le commerce et l’aviculture.

Le maire de la commune de Marsassoum Seyni Mandiang, a magnifié cet élan de solidarité de la commune d’Anderlecht qui a permis à la ville de disposer de son plan cadastral et de son plan de développement local (PDL).

L’édile de Marsassoum a demandé aux différents bénéficiaires et gestionnaires des infrastructures réceptionnées, de ne pas décevoir les donateurs mais au contraire d’en faire un bon usage pour mériter de nouveau la confiance des partenaires.