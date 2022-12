Massaly écrabouille Mody Niang

Mody Niang, ce vieux menteur décati doublé d’un aigri .Par Mouhamadou L. Massaly *

« L’on ne peut pas combattre la mer avec ses bras ». Voilà une sagesse populaire qui doit inspirer le vieux menteur décati doublé d’un aigri, malhonnête Mody Niang. Voilà un homme qui, même, au crépuscule de sa vie,s’érige en idéologue des médisances, des calomnies, de la pure délation. Il est alors fort temps d’arrêter cet ivrogne et imposteur.

Mody Niang. La seule évocation de ce nom rime avec bassesse. Il pactise, au quotidien, avec la mauvaise foi sinon qu’est-ce qui explique cette jalousie morbide à l’endroit d’honnêtes citoyens.

Ce mécontent éternel a encore débité sa haine haineuse que rien ne justifie sur ma personne. De ma nomination comme Président du Conseil d’Administration de l’Office National de la Formation professionnelle (ONFP), ce vieux d’une méchanceté ignoble et inouïe veut y trouve à redire.

Il est allé jusqu’à m’accuser de détournements au niveau de la société « SIRN » où j’étais PCA pendant 07 ans. C’est dire que ce lâche, vil et ingrat a une ignorance crasse du mode de fonctionnement d’une administration d’une Direction Générale. Comment peut-on m’accuser d’avoir fait main basse sur des fonds alors que je ne suis pas ordonnateur de dépense. La gestion d’une boîte d’Etat émane de la responsabilité du Directeur Général. Il n’est animé que par l’envie folle de nuire. Il doit alors assumer son appartenance politique au Pastef d’Ousmane Sonko, cet éternel violeur.

Ce malhonnête de Mody Niang doit savoir raison garder. Au lieu d’égrener son chapelet pour implorer le pardon du Bn Dieu, il s’illustre si tristement. Nous allons lui répondre au prorata de ses attaques. L’on se souvient des attaques contre le Président Me Abdoulaye Wade et son régime. Aujourd’hui, il boit de colère contre le Président Macky. Il est jaloux de la réussite des autres.

Qu’il accepte la volonté divine. A Thiès où j’ai eu à partager le même quartier avec ce méchant pignouf, il n’a jamais voulu me voir en photo par ce qu’il était rongé par une jalousie mortifère à cause de ma réussite. Ce pater d’enfants toxicomanes doit aller s’occuper de ses choux au lieu de vouloir nous indiquer la marche à suivre. Qu’il sache que la bave du crapaud n’atteindra jamais la blanche colombe. Maintenant, à la guerre comme à la guerre. Ce vieux incorrecte et mal discipliné doit être corrigé.

A suivre…

* M.Mouhamadou Lamine Massaly,

Président du parti Union Pour une Nouvelle République (UNR),

Président du Conseil d’Administration de l’ONFP