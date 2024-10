Match Sénégal/Malawi: Le nouveau entraîneur des lions fait son bilan d’après match. « on a marqué des buts mais il y a des choses à corriger »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ère Aliou Cissé définitivement passée, le football Sénégal ouvre une nouvelle page avec l’aventure du staff intérimaire de l’Equipe Nationale, à sa tête Pape Bouna Thiaw, qui a débuté ce vendredi au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio avec une victoire des lions 4 buts à 0 face au Malawi. Une rencontre comptant pour la 3e journée des qualifications pour la CAN 2025. Et comme attendu, le nouveau sélectionneur des Lions a effectué des premiers choix très forts.

Ce vendredi, l’Equipe Nationale du Sénégal a fait face à l’équipe du Malawi pour la 3e journée des qualifications à la CAN 2025.

La première composition d’équipe du nouveau sélectionneur intérimaire Pape Thiaw a été bien apprécié avec notamment des choix forts.«Nous avions eu un début de match assez difficile face à une équipe du Malawi qui a décidé d’évoluer en bloc bas. Même après le carton rouge de son gardien de but. Heureusement que nous avions trouvé la faille avant d’entrer dans les vestiaires. A la mi-temps, j’ai demandé aux joueurs de faire tourner le ballon et d’être surtout patients.

Des choses à revoir…

Ils ont respecté les consignes et ont pu marquer des buts. Tout de même je crois bien qu’il y a des choses à corriger parce que beaucoup d’occasions ont été manquées. On voulait mettre ce cinquième but qui allait nous permettre de prendre la première place de la poule au détriment du Burkina Faso. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Nous allons continuer le travail et être prêts pour la seconde confrontation prévue mardi prochain. Ce sera difficile parce que le Malawi est sous la menace d’une élimination en cas de revers.

Pour mes débuts, je me suis entretenu individuellement avec les joueurs. Il fallait que je leur parle de mon projet même s’il est intérimaire. Ce que je veux ils doivent le savoir et le comprendre. Je suis un entraineur qui adore le jeu porté vers l’offensif. J’ai aussi décidé de lancer Habib Diarra au poste d’arrière droit parce qu’il pouvait nous apporter dans ce secteur beaucoup plus d’offensivité par rapport à Formose Mendy, un central de métier. On en avait vraiment besoin en ces moments-là. On était dans une période où il fallait aller marquer des buts pour plusieurs raisons ».