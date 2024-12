Mayotte : Le bilan du cyclone « Chido » s’alourdit

Partager Facebook

Trois jours après le passage du puissant cyclone Chido dans l’océan Indien, qui a frappé la petite île française densément peuplée de Mayotte, la France continue d’utiliser des avions militaires pour acheminer des secouristes et des fournitures vers le territoire. Avec des vents à plus de 220 km/h, le cyclone Chido a fait d’importants dégâts sur son passage. Au Mozambique, l’heure est au constat et à la reconstruction.

Depuis quelques années, ces tempêtes sont de plus en plus violentes. En 2019, le cyclone Idai a tué plus de 1300 personnes, principalement au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Le cyclone Freddy a fait plus de 1 000 morts dans plusieurs pays de l’océan Indien et d’Afrique australe l’année dernière.

Le minuscule territoire français situé au large de l’Afrique a été battu samedi par son pire cyclone depuis près d’un siècle. De nombreuses maisons, écoles et établissements de santé y ont été partiellement ou complètement détruits. Dans la ville portuaire de Pemba, les personnes sinistrées ont été accueillies dans des centres d’hébergement.

Les autorités craignent que des centaines, voire des milliers de personnes aient perdu la vie. Une base aérienne sur l’île voisine de la Réunion sert de plateforme logistique pour l’acheminement des secours d’urgence.

Des travailleurs humanitaires ont déclaré mardi que l’envoi de nourriture et d’eau était une priorité, après que de l’équipement médical avait déjà été acheminé dans les jours précédents.