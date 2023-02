Mbacké : l’homme qui fournissait des pierres aux manifestants de arrêté

Des échauffourées ont éclaté, vendredi dernier, dans la ville de Mbacké suite à l’interdiction du grand meeting du parti Pastef d’Ousmane Sonko. Après ces affrontements, une vidéo mettant en évidence un chauffeur, à bord d’un faux taxi distribuant des pierres aux manifestants à Mbacké, est largement partagée sur les réseaux sociaux. Le soi-disant chauffeur se faisait passer pour un taximan dans le but de distribuer des pierres aux manifestants. Après exploitation de la vidéo, la gendarmerie, qui avait déployé la Section de Recherches (SR) de Dakar, la Brigade de Recherches (BR) de Touba et la Section de Recherches (SR) de Thiès, a arrêté l’homme en question. Le mis en cause a été interpellé dans la capitale du mouridisme.

