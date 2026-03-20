Mbao : importante saisie de poissons juvéniles lors d’une opération de contrôle

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L’Aire Marine Protégée (AMP) de Gorée, en collaboration avec le Service régional des pêches, a mené une opération de contrôle à Mbao ayant abouti à la saisie d’une importante quantité de juvéniles de poissons.

Selon un communiqué du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, cette intervention s’inscrit dans le cadre des missions de surveillance et de protection des ressources halieutiques. Elle vise à lutter contre les pratiques de pêche illicites qui compromettent la durabilité des écosystèmes marins et l’avenir du secteur de la pêche.

Informées de la situation, les autorités administratives compétentes, notamment celles de la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées et de la Direction des Pêches maritimes, se sont rendues sur les lieux ce jeudi 19 mars 2026 pour constater les faits et prendre les mesures nécessaires.

Des procédures administratives et judiciaires ont été engagées conformément à la réglementation en vigueur, renseigne la même source.

Les autorités réaffirment leur engagement à préserver les ressources marines et appellent l’ensemble des acteurs du secteur à faire preuve de responsabilité et de respect des lois et règlements.