Mbaye Guèye EMG au coeur d’une spoliation foncière

EGBOS S.A à Ouest Foire la Bande verte

Ce programme parti sur 1074 parcelles + des équipements administratifs ( terrains de footbal, écoles et autres équipements collectifs) 9 familles de Tanka dont parmi elles avaient cédées frauduleusement des terrains d’un nombre de 220 parcelles a vu EGBOS et ses complices rentrés dans une vaste entreprise de détournement d’objectif et de spoliation de 416 parcelles sur un titre foncier d’une contenance de 6000 m2 appartenant à l’Etat du Sénégal. Bloqué, EGBOS s’est débrouillé pour obtenir après moult tentatives une enquête Comodo et incomodo faisant un forcing sur des terrains dont ils n’étaient pas propriétaires.

Site ancienne piste à Ouakam TF 1306 DG

Ce site TF 1306 DG où un lotissement de 500 parcelles est prévu par la CCOD pour le dédommagement de familles détentrices de titre de propriétés dans l’aéroport de Dakar Yoff en plus des attentes de la revendication de Tanka pour l’extension des villages de Ouakam, Ngor et Yoff ;7ha y sont prévus pour les besoins du projet du BRT. La délocalisation de nos parents mécaniciens ces braves travailleurs du secteur informel livrés à eux-mêmes sans sécurité sociale ni couverture maladie, moins une garantie à la retraite. Nous rappelons qu’une Convention entre ONYRA GROUPE et le Directeur des Domaines est déjà signé et que ONYRA GROUPE a déjà acheté un terrain de 11 hectares à Diamniadio avec des équipements modernes prêt à accueillir ces mécaniciens et endiguer cette occupation anarchique en plein dans la capitale sénégalaise.

Décrets en 1978 sur un terrain de 154 ha à Diamniadio

En 1978, feu le Président Léopold Sédar Senghor actait un Décret portant sur 1654 hectares à Diamniadio. Le projet est bien passé en CCOD la même année. A ce jour où nous vous parlons, des fonctionnaires mal intentionnés sous la base du lobbying et du délit d’initié avec certainement des intérêts particuliers rechignent devant la loi et les procédures régulières en vigueur dans notre pays à acquitter de leurs droits les familles KHASSOUM, CISSE et autres.

Aéroport de Dakar, zone hangar pèlerins, recasement et extension de 118 ha sur le TF 5019 DG

Ce projet qui devait abriter la délocalisation de l’hôpital Philippe Maguilène Senghor, l’hôtel de ville de Yoff, le dédommagement de la famille Mbengue et Ndoye, le recasement des failles de Tobago, est une nébuleuse jusqu’ici jamais vue. Le lotissement administratif parti sur 28 hectares est monté frauduleusement à 50 hectares. Dans ce maquillage, on inversé les références ( Y 0000 ) qui correspondaient ao lotissement de la BOA à celles de hangar pèlerin référencié ( H 0000 ). Ici, tout y est : délit d’initié, faux en écriture publique, détournement d’un bien appartenant à autrui, enrichissement illicite, abus de confiance sur le dos de l’Etat, arnaque etc, et j’en passe. Du vrai banditisme.

Aéroport de Dakar Yoff piste 03/21 TF 4407 DG

Ce dossier est issu des lotissements de 2003-2004-2008 sur lt TF 5019 DG. Les héritiers de Dame Mbengue et autres réclament justice.

Les autorités en charge à l’époque du dossier sont :

Mr Farba Senghor Ministre sous WADE

Mr Abdoulaye Diop Ministre du Budget

Mr Vincent Max Bibi ex Directeur des Domaines sous Wade

Ont été sommés de réparer le tort causé à ces familles.avec l’aide des autorités de l’aéroport. Mr Matiago Mbissan avait émis un avis favorable de 660 m sur l’axe de la piste 03/21.abandonné par l’aéroport. Il a été recommandé l’autorisation de l’ADS à l’époque par Mr Mbaye Ndiaye. Malheureusement, les chantages de son fils Fallou Ndiaye a rencontré le refus catégorique de pilier au chantage du mandataire de la famille de Mariam Mbengue et Khary Ndoye malgré plusieurs réunions conciliatoires tenues dans le palais de la République.

Malheureusement encore, le problème de Tobago a grevé cette résolution de problème. J’informe son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL qui a hériter de ce dossier ; que malgré les recommandation données à Mr Byla Wane, Mr le Ministre Birima Mangara et autres. Silence totale. Par la suite, Mr Mamour Diallo Directeur des Domaines, Mr Pape Diagne, Mr Fallou Gueye actuel Directeur des Domaines, ce dernier, inexplicablement sur les terrains de la BOA recasement 2des lotissements dont les suprficies des parcelles portaient sur 200 m2 s’est débrouillé avec les services du Cadastre et de l’Urbanisme pour réduire les surfaces de ces parcelles de terrains et ainsi créer d’autres lots qu’ils ont eu la latitude de se les partager au vu et au su des sachant et sous la barbe et le nez de l’Etat dans une totale impunité. Dans leur modus opérandi, ils ont pris comme couverture des marabouts, des autorités de la justice et des personnes de tenues gradés pour couvrir leurs bases arrières.

Régularisation 880 parcelles à Dakar Yoff faite par l’intersyndical de l’aéroport

Les responsables de l’aéroport avait ciblé la zone de la CDC mais une opposition a été faite par ces même responsables prétextant des antennes de relais pour la navigation aérienne. Ce qui est archi faux. Aujourd’hui, ces mêmes personnes qui se lèvent pour demander la régularisation de ces terres dans l’aéroport à leur profit. Ils sont soutenus par des autorités tapis dans l’ombre au détriment des population en particulier de Tanka Ouakam Ngor et Yoff.

Acquiescement famille Diagne et Consorts d’un montant de 13 milliards 749 millions 856 mille 370 francs sur décision judiciaire

Ce montant est productif d’intérêt depuis le 11 Janvier 2018 et met les dépens sur le dos de l’Etat du Sénégal. La question qu’on doit se poser est pourquoi les responsables chargés de gérer les dossiers d’acquiescement ne veulent pas payer à la famille jusqu’à faire supporter à l’Etat des pénalités d’un montant de 6 milliards environ. Nous avons compris que les rabatteurs en service au Ministère des Finances agissent pour le compte de riches et célèbres hommes d’affaires et essaient de tout faire pour que la famille cède leur créance au prix de 80 % du montant réel et que leurs calculs sont rivés sur les pénalités qu’ils peuvent négocier avec leurs complices qui ont des pouvoirs de décision et peuvent fixer ces pénalités à coup de milliards au dos et au détriment du contribuable sénégalais.

Site du phare des Mamelles. Famille feu Massaer Sèye dit Moustique et Mbaye Gueye EMG

Des fonctionnaires véreux du Cadastre et de l’Urbanisme ont modifié la position des plans du terrain sur ce littoral des Mamelles abritant le phare.

Le morcellement porte sur 11.000 m2 et les parcelles sont vendues à coup de milliards dans le Domaine public maritime sans autorisation préalable du Président de la République à qui la loi confère à titre discrétionnaire un déclassement dans cette emprise du littoral.

Le Cde du Domaine Public Maritime en son Article 19 est très clair et très précis sur ces attributions du Chef de l’Etat de notre pays. Ici entre autres bénéficiaires, nous pouvons nommer Mbaye Gueye de EMG et le marabout Kgassoum Mbacké. La liste est longue et un audit pourrait nous amener à jeter la lumière sur l’obscurité.