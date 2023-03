« Mbeubeuss »/Semaine de la femme: Promoged mise sur la digitalisation et l’autonomisation

Pour célébrer la semaine de la femme, Promoged offre des kits scolaires aux écoliers. Les récupératrices de « Mbeubeuss » ont été ciblées. Et Promoged mise sur l’autonomisation et la digitalisation des femmes qui s’activent dans ce dépotoir.

L’événement a été célébré en présence du ministre Abdoulaye Sow. Le Sénégal a mis en œuvre le Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de l’Economie des déchets solides au Sénégal (PROMOGED), cofinancé avec la Banque mondiale, l’Agence Française de Développement, l’Agence Espagnole pour la Coopération internationale et le Développement et la Banque Européenne d’investissement pour résoudre la question des déchets. Des femmes récupératrices ont assisté à la rencontre.

Prenant la parole, le ministre Abdoulaye Saydou Sow souligne l’importance de mettre en place des moyens pour soutenir les femmes. Une visite a été organisée pour superviser des réalisations issues des mesures d’urgence visant à améliorer les conditions d’exploitation et de travail au niveau de la décharge de « Mbeubeuss ». Ces mesures concernent la mise en place de 90 lampadaires solaires, d’un système de vidéo-surveillance, d’un portique à l’entrée, de postes de contrôle secondaires, d’un poste de police, de toilettes mobiles, d’équipements de protection individuelle (EP) pour les récupérateurs.

Le Promoged a remis plus de 5 000 kits scolaires constitués de sacs, de cahiers et autres outils scolaires, des équipements de transformation de produits alimentaires aux maisons de la femme de Keur Massar et du matériel de nettoiement aux acteurs communautaires du département de Keur Massar. Il faut signaler que beaucoup d’engagements ont été pris par le ministre pour assister les femmes.

Sada Mbodj