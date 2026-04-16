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Mbour : le cauchemar des ministres envoyé en prison

16 avril 2026 Actualité

Abdoul Barro alias «Hamidou Bou Sonko» a été placé sous mandat de dépôt. Arrêté à Grand-Mbour puis déféré au parquet, ce dernier a été envoyé en prison ce mercredi. Il sera jugé en flagrant délit ce vendredi pour harcèlement et usurpation d’identité nous apprend Seneweb.

D’après le récit de Libération, qui donne l’information, citant l’enquête de la Sûreté urbaine (SU), Barro «envoyait des messages à des ministres en se faisant passer pour la ministre de la Justice, Yassine Fall».

Comme si cela ne suffisait pas, «Hamidou Bou Sonko» «avait créé un groupe Whatsapp dans lequel il avait ajouté des ministres. Il n’hésitait pas à harceler tardivement et à outrance certains d’entre eux pour leur demander de l’argent».

 

 

 

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